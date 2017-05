Pri protestoch vo Venezuele boli zranení dvaja opoziční politici

Henrique Capriles Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Caracas 30. mája (TASR) - Pri protestoch proti politike venezuelského prezidenta Nicolása Madura utrpeli v pondelok v hlavnom meste Caracas zranenia aj dvaja poprední opoziční politici.Dvojnásobný prezidentský kandidát Henrique Capriles podľa agentúry Reuters vyhlásil, že bezpečnostné sily ho vylákali do pasce a zbili. Demonštrantov sprevádzal na pochode k sídlu ombudsmana, poriadkové sily však protestujúcich zastavili.Počas rovnakého protestného pochodu bol zranený aj opozičný poslanec Carlos Paparoni, ktorého zrazil k zemi prúd z vodného dela.Oponenti vlády prezidenta Nicolása Madura vychádzajú do ulíc takmer každý deň od prelomu marca a apríla. Opozícia obviňuje Madura z obmedzovania demokracie a žiada okamžité predčasné voľby, prepustenie politických väzňov a prijatie humanitárnej pomoci.Prezident naopak obviňuje opozíciu, že sa spriahla so zahraničím s cieľom vykonať vo Venezuele prevrat. Armáda v krajine dostala osobitné právomoci a vyzbrojili tiež približne 500.000 členov domobrán.Pri násilných protestoch a brutálnych zásahoch bezpečnostných síl prišlo o život už najmenej 59 ľudí, viac ako 1000 osôb utrpelo zranenia.