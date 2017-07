Pri protiteroristických zásahoch v Turecku zadržali takmer 1100 ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 31. júla (TASR) - Spolu 1098 ľudí zadržali turecké orgány v priebehu uplynulého týždňa pre podozrenie z napojenia na militantné skupiny alebo vlaňajší pokus o štátny prevrat. Oznámilo to dnes turecké ministerstvo vnútra.Rezort vo vyhlásení uviedol, že 831 z týchto osôb je podozrivých zo spojenia s Fethullahom Gülenom, tureckým moslimským duchovným žijúcim v exile v USA, ktorého Ankara obviňuje zo zosnovania potlačeného pokusu o prevrat z júla minulého roka. Gülen tieto obvinenia popiera, píše v správe agentúra Reuters.Ďalších 213 zadržaných podozrievajú turecké úrady z konkaktov so zakázanou Stranou kurdských pracujúcich (PKK), povstaleckou organizáciou, ktorá vedie tri desaťročia boj proti vláde. PKK majú na zoznamoch teroristických organizácií zaradené okrem Turecka aj Spojené štáty a Európska únia.Štyridsaťšesť ľudí zadržali pre údajne spojenie s džihádistickou skupinou Islamský štát (IS) a ôsmich pre kontakty s "ľavicovými teroristickými skupinami", dodalo ministerstvo.Po pokuse o prevrat z 15. júla 2016 v Turecku zadržali okolo 50.000 ľudí a prepustili alebo suspendovali viac než 150.000 príslušníkov armády a zamestnancov štátneho i súkromného sektora. Na rozsiahly zákrok reagovali s obavami skupiny pre ľudské práva i viaceré západné vlády. Turecké vedenie však tvrdí, že tieto "čistky" sú oprávnené vzhľadom na závažnosť hrozieb, ktorým je krajina vystavená.