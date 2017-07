Pri protivládnych protestoch vo Venezuele zahynulo už 100 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Caracas 22. júla (TASR) - Sto ľudí už zahynulo počas protivládnych demonštrácií, ktorých dejiskom je už takmer štyri mesiace Venezuela. Najnovšie štyri obete násilností potvrdila v piatok venezuelská prokuratúra, píše agentúra DPA.Krajinu vo štvrtok zachvátil opozíciou iniciovaný 24-hodinový generálny štrajk, ktorého cieľom bolo dosiahnuť vypísanie prezidentských volieb a odvolanie plánov na vytvorenie ústavodarného zhromaždenia.Webová stránka rozhlasovej stanice Hlas Ameriky uviedla, že nepokoje v štáte Zulia na západe Venezuely si ešte vo štvrtok vyžiadali život 15-ročného chlapca.Rovnako vo štvrtok podľahol štyrom strelným poraneniam muž, ktorý sa zúčastnil na protivládnych demonštráciách na predmestí Caracasu. Už skôr úrady oznámili úmrtia ďalších dvoch účastníkov demonštrácií, ktoré štrajk sprevádzali.Opozícia chcela generálnym štrajkom vyvinúť aj tlak na vládu, aby prepustila približne 400 uväznených aktivistov, zaručila nezávislosť parlamentu, v ktorom má v súčasnosti väčšinu, a povolila zahraničnú humanitárnu pomoc pre Venezuelčanov, trpiacich nedostatkom základného tovaru.Prezident Nicolás Maduro má v pláne usporiadať 30. júla voľby do nového orgánu nazvaného Ústavodarné zhromaždenie, ktorý by mal prepracovať venezuelskú ústavu z roku 1999. Opozícia tvrdí, že voľby sú organizované tak, aby tento orgán obsadili prevažne prívrženci hlavy štátu, čím by sa zlikvidovali aj posledné mechanizmy na kontrolu vlády.Armáda plánuje v deň volieb rozmiestniť po krajine 132.000 vojakov, ktorí budú strážiť 14.515 hlasovacích miestností.