Pri Rainerovej chate opäť postavili betlehem zo snehu

Rainerova chata vo Vysokých Tatrách Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Chatár Peter Petrás Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Vysoké Tatry 2. januára (TASR) – Pri Rainerovej chate vo Vysokých Tatrách aj počas tejto zimy stojí betlehem pozostávajúci zo Svätej rodiny, ktorý vybudoval chatár Peter Petras spolu so svojím synom zo snehu. Stavba je vysoká štyri metre a široká päť metrov.Podľa chatára ide o jeden z najväčších betlehemov, ktoré doteraz pri tatranskej chate sídliacej na Starolesnianskej poľane postavili. Jeho výstavba trvala tri týždne, hotový bol ešte pred Štedrým dňom. Betlehem zo snehu je tradičnou súčasťou zimnej sezóny na Rainerovej chate už 18 rokov. Staviteľ diela priznal, že neraz sa pri jeho stavbe stretli s problémami, predovšetkým s nedostatkom snehu. Počas tejto zimy sa im však vyhli, pretože vo Vysokých Tatrách je dostatok prírodného snehu. Petras uviedol, že samotnou výstavbou sa práca na snežnej stavbe nekončí. Podľa neho je potrebné dielo udržiavať, pretože turisti často nerešpektujú dodržiavanie vzdialenosti a zničia ho.Chatár prevzal Rainerovu chatu do prevádzky v roku 1997. Zrekonštruoval jej interiér a prevádzkuje ju od roku 1998. O rok neskôr, na Troch kráľov, tu prvýkrát postavil betlehem zo snehu, ktorý odvtedy každú zimu dopĺňa sviatočnú atmosféru tatranskej chaty.Turisti si budú môcť betlehem pozrieť aj počas tradičného spoločenského podujatia pri chate s názvom Trojkráľové poludnie, ktoré sa uskutoční v piatok 6. januára so začiatkom o 12.00 h. Súčasťou bude aj vystúpenie folklórneho súboru z Lendaku, ktorý priblíži zvyky spojené s týmto sviatkom.