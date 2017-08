Pri Rožňave vznikne 70 pracovných miest, investor žiada o pomoc štát

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 20. augusta (TASR) - Spoločnosť SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o., žiada investičnú pomoc na rozšírenie výroby existujúceho priemyselného podniku a vytvorenie nových pracovných miest v lokalite Gemerská Hôrka, v okrese Rožňava. Vyplýva to zo zámeru zverejneného Ministerstvom hospodárstva (MH) SR, ktorým by sa v najbližšom období mal zoberať vládny kabinet.informoval rezort hospodárstva.V súvislosti s plánovanou realizáciou investičného zámeru podľa MH SR spoločnosť požaduje poskytnutie investičnej pomoci vo forme úľavy na dani z príjmu v nominálnej výške 4 milióny eur.Úspešná realizácia investičného zámeru môže byť podľa MH SR impulzom pre ďalšie investície spoločnosti na Slovensku, najmä pre investície do technologického centra a centra strategických služieb umiestnených v Gemerskej Hôrke.SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o., bola do Obchodného registra SR zapísaná 12. marca 2005 a eviduje základné imanie 12,29 milióna eur. Firma má na Slovensku vybudované dve prevádzky zamerané predovšetkým na výrobu hygienických produktov, a to v Hlohovci a v obci Gemerská Hôrka. Súčasťou prevádzky v Gemerskej Hôrke je centrum strategických služieb pre región východnej Európy a technologické centrum.Spoločnosť patrí do švédskej skupiny Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA založenej v roku 1929. Skupina sa zameriava na výrobu a vývoj hygienických potrieb, pričom v súčasnosti je jedným z najväčších svetových producentov v tejto oblasti. Skupina realizuje svoju podnikateľskú činnosť približne v 100 krajinách sveta vrátane Slovenska a zamestnáva približne 44.000 zamestnancov.