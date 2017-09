Pri ruskom nálete v Sýrii sa zranilo 6 bojovníkov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Damask 16. septembra (TASR) - Spojenými štátmi podporované vojenské jednotky v Sýrii dnes vyhlásili, že pri ruskom nálete neďaleko mesta Dajr az-Zaur na východe krajiny utrpeli zranenia šiesti ich príslušníci. Píše o tom agentúra AP.Velenie Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl (SDF) vo svojom vyhlásení uvádza, že k dnešnému útoku došlo na východnej strane toku rieky Eufrat v priemyselnej oblasti, ktorá bola nedávno oslobodená od militantov organizácie Islamský štát (IS).Nálet potvrdilo aj Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii, poznamenalo však, že nie je jasné, či ho podnikli ruské, alebo sýrske bojové lietadlá.Bojovníci SDF vedú v súčasnosti ofenzívu proti bojovníkom Islamského štátu na východnom brehu Eufratu, zatiaľ čo vojská sýrskej vlády a vládni spojenci útočia na extrémistov z IS na strane západnej.Intenzívne boje medzi provládnymi silami a členmi Islamského štátu hlásilo v piatok SOHR aj zo stredosýrskej provincii Hamá. Sýrske jednotky s podporou ruského letectva útočia v strednej časti Sýrii proti IS už celé týždne.