Pri ruských náletoch zahynul minister vojny Islamského štátu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 8. septembra (TASR) - Štyria poprední velitelia takzvaného Islamského štátu (IS) zahynuli pri náletoch ruského letectva v okolí východosýrskeho mesta Dajr az-Zaur. O život prišiel aj Gulmurod Chalimov, ktorý bolIS, oznámilo dnes ruské ministerstvo obrany.uvádza sa vo vyhlásení rezortu obrany v Moskve, z ktorého citovala agentúra TASS.Medzi usmrtenými militantmi sú podľa ministerstva aj štyria dôležití poľní velitelia IS vrátane "ministra vojny" IS Gulmuroda Chalimova a takzvanéhoabú Muhammada Šímálího. Obaja sa zúčastňovali na schôdzke vodcov IS, ktorí sa chceli poradiť, ako reagovať na rýchly postup sýrskych vládnych síl v provincii Dajr az-Zaur, ktorá je jednou z posledných bášt IS v Sýrii.Informáciu o konaní utajenej schôdzky získala z viacerých zdrojov ruská armáda. Na miesto boli vyslané ruské lietadlá zo základne Humajmím na západe Sýrie, ktoré naň zhodili bomby určené na likvidáciu podzemných bunkrov.Gulmurod Chalimov je bývalým veliteľom špeciálnych síl ministerstva vnútra Tadžikistanu. V roku 2015 sa aj so šiestimi svojimi vojakmi pridal k džihádistom z IS. Funkciu ministra vojny zastával od vlani, keď počas bojov pri irackom meste Mósul zahynul jeho predchodca, Čečenec Umar Šíšání.Saudskoarab abú Muhammad Šímálí bol vo vedení Islamského štátu zodpovedný za finančné záležitosti a zahraničných bojovníkov a dozeral na presun novozískaných dobrovoľníkov do výcvikových táborov v Sýrii.Za informácie vedúce k dolapeniu zabitiu oboch uvedených militantov americké ministerstvo zahraničných vypísalo odmenu tri (Chalimov) respektíve päť miliónov dolárov(Šímálí).Dajr az-Zaur je správnym centrom rovnomennej provincie na východe Sýrie. Sýrskym vládnym silám sa v utorok s podporou ruského letectva podarilo prelomiť takmer tri roky trvajúce obliehanie mesta militantmi z IS. V okolí mesta stále prebiehajú ťažké boje. Džihádisti, pôvodne kontrolujúci väčšinu územia provincie, by chceli prelomenú blokádu mesta obnoviť.