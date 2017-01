Pri samovražednom útoku v Nigérii zahynuli civilisti aj päť militantov

Na ilustračnej snímke kazateľ Boko Haram. Foto: screenshot/YouTube Foto: screenshot/YouTube

Maiduguri 9. januára (TASR) - Životy najmenej troch civilistov si vyžiadali bombové útoky piatich samovražedných atentátnikov, ktorí sa dnes pokúsili preniknúť do mesta Maiduguri na severovýchode Nigérie. Pri výbuchu zomreli aj všetci piati útočníci vrátane dvoch žien.Predstaviteľ polície v nigérijskom štáte Borno uviedol, že traja muži opásaní výbušninami spustili paľbu na kontrolné stanovište nigérijských bezpečnostných síl neďaleko Maiduguri, pričom sa jeden z nich odpálil. Následný výbuch zabil všetkých troch útočníkov a jedného príslušníka domobrany.O dve hodiny neskôr sa pri Maiduguri odpálili dve samovražedné atentátničky, ktoré okrem seba zabili aj dvoch civilistov. Zodpovednosť za oba útoky pripisuje miestna polícia islamistickej skupine Boko Haram.Príslušníkom nigérijských bezpečnostných síl a dobrovoľníci z radov civilistov, ktorí im pomáhajú, sa v ostatných mesiacoch podarilo zastaviť viacero samovražedných atentátnikov ešte predtým, ako prenikli do husto obývaných oblastí a spôsobili veľké straty na životoch.Útoky militantov však pokračujú aj napriek tomu, že prezident Muhammadu Buhari koncom decembra uviedol, že skupina Boko Haram je rozdrvená.Buhariho slová zazneli po tom, ako armáda vyhnala militantov z tzv. Camp Zero - tábora ležiaceho v zalesnenej oblasti Sambisa. Džihádisti sú teraz podľa neho na úteku a už nemajú žiadne miesto, kde by sa ukryli.Skupina Boko Haram už niekoľko rokov ohrozuje obyvateľstvo severovýchodnej Nigérie a podniká aj útoky v susednom Čade, Nigeri a Kamerune. Cieľom skupiny je vytvoriť vlastný štát, kde chce uplatňovať prísnu formu islamského práva známeho ako šaría. Odhaduje sa, že od roku 2009 zomrelo pri útokoch týchto sunnitských fundamentalistov vyše 20.000 ľudí.