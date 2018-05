Pri samovražednom útoku v Tripolise zahynulo najmenej 11 ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tripolis 2. mája (TASR) - Najmenej 11 ľudí prišlo v stredu o život a ďalší dvaja utrpeli zranenia pri samovražednom bombovom útoku na sídlo volebnej komisie v líbyjskom Tripolise. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestne ministerstvo zdravotníctva.Najmenej jeden samovražedný útočník sa vyhodil do vzduchu v budove v centre hlavného mesta a ďalší militanti ju podpálili. Na videách na sociálnych sieťach bolo vidieť, ako z budovy stúpali husté kúdoly čierneho dymu.Útok mal podľa líbyjských médií charakteristické znaky akcií militantov z Islamského štátu (IS). Zatiaľ sa k zodpovednosti za útok nik neprihlásil. Islamskí extrémisti nesúhlasia s demokratickými voľbami a na inštitúcie s nimi spojené útočia aj v iných krajinách.Medzinárodné kvarteto, ktoré sa snaží o obnovenie poriadku v Líbyi, uviedlo tento týždeň, že podporuje konanie prezidentských a parlamentných volieb v tomto roku. Vyjadrilo tiež pripravenosť poskytnúť pozorovateľov a pomoc pri hlasovaní s cieľom zabezpečiť slobodné a spravodlivé voľby.Líbyu sužuje bezzákonnosť a vláda milícií od roku 2011, keď v povstaní prišiel o život diktátor Muammar Kaddáfí. V dôsledku chaosu sa z tejto severoafrickej krajiny stal hlavný tranzitný bod pre migrantov snažiacich sa dostať do Európy.Krajina je rozdelená medzi dve súperiace vlády - jednu v Tripolise a druhú v Tobruku na východe.Islamský štát využil anarchiu v Líbyi na svoju expanziu. Koncom roka 2016 vyhnali túto militantnú skupinu z ich bašty v Kaddáfího rodisku Syrta. Zástancovia tvrdej línie Islamského štátu sú však zrejme stále aktívni v líbyjských púštnych oblastiach, dodáva DPA.