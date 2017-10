Pri silnom vetre treba zvážiť jazdu s dodávkou, tvrdí J. Drahovský

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. októbra (TASR) - Pokiaľ sa v nedeľu (29.10.) na juhozápade Slovenska naplnia meteorologické predpovede, varujúce pred mimoriadne silným vetrom, šoféri dodávok a nákladných áut by mali zvážiť, či sa vydajú na cestu. Upozornil na to dopravný analytik Jozef Drahovský.varoval Drahovský. Na dôsledky silného, nárazového vetra musia šoféri pamätať aj pri výbere miesta na zaparkovanie.pripomenul Drahovský.Pre Bratislavu i pre okresy Malacky, Senec, Pezinok a Dunajská Streda platí v nedeľu (29.10.) od 09.00 h do 16.00 h výstraha Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) najvyššieho, 3. stupňa. Meteorológovia očakávajú, že sila vetra môže v nárazoch dosiahnuť 105 až 115 km/h.