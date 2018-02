Pri Smart Cities je dôležitá spolupráca mesta, štátnej správy a firiem

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 1. februára (TASR) – Efektívne a úsporné fungovanie miest a obcí s pomocou moderných technológií prostredníctvom spolupráce verejného a súkromného sektora je cieľom projektu Smart Cities. Na štvrtkovej konferencii v Bratislave venovanej tejto téme to zdôraznil štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Rastislav Chovanec aj predseda Smart Cities klubu Miloslav Jurík.Smart Cities je podľa Juríka neformálna platforma, ktorá spája aktívne slovenské mestá a expertov v tejto oblasti a úzko spolupracuje so štátnou správou.priblížil.Zhodli sa na tom, že dôležitú rolu zohrávajú aj inovatívne firmy.konštatoval Chovanec s tým, že tieto spoločnosti môžu vyriešiť niektoré problémy miest.dodal.Ďalším faktorom pri týchto projektoch je vedenie mesta, ktoré by malo aktívne pôsobiť pri vytváraní príležitostí.podotkol Jurík. Zástupca rezortu hospodárstva vyzdvihol pre predstaviteľov miest aj ďalšiu motiváciu, ktorou sú blížiace sa komunálne voľby.pripomenul Chovanec.Pri vytváraní inteligentných riešení pre slovenské mestá spolupracujú aj zahraniční partneri.vymenoval predseda Smart Cities klubu.Nórska veľvyslankyňa na Slovensku Inga Magistadová priblížila formy medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti.Christophe Léonzi, veľvyslanec Francúzska na Slovensku uviedol, že je potrebné podporiť európsku spoluprácu nielen na úrovni hlavných miest, ale spojiť aj ostatné teritóriá.dodal.