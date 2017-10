Pri Špicbergoch sa zrútil ruský vrtuľník s ôsmimi ľuďmi na palube

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 26. októbra (TASR) - Ruský vrtuľník s ôsmimi ľuďmi na palube sa vo štvrtok zrútil do vôd Severného ľadového oceánu neďaleko nórskeho arktického súostrovia Špicbergy.Helikoptéra bola podľa severonórskej záchrannej služby na ceste z Barentsburgu, druhej najväčšej osady na Špicbergoch osídlenej Rusmi, do inej ruskej osady Pyramiden.Podľa záchrannej služby sa vrtuľník zrútil do oceánu zhruba dva až tri kilometre od pobrežia pri Barentsburgu. Záchranári pritom nezaznamenali z vrtuľníka nijaké tiesňové volanie, uviedol pre nórsku tlačovú agentúru NTB ich hovorca Tore Hongset.Špicbergy ležia zhruba 800 kilometrov severne od Nórska.