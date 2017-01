Pri Stankovanoch vlak spoločnosti RegioJet zrazil človeka

Na ilustračnej snímke vlak spoločnosti RegioJet. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Stankovany 18. januára (TASR) - Železničná doprava na hlavnej trati medzi Žilinou a Košicami v úseku Kraľovany - Ľubochňa je po tragickej nehode opäť obnovená. Informuje o tom Železničná spoločnosť Slovensko na svojej internetovej stránke.Prerušenie železničnej dopravy spôsobila dnes popoludní nehoda pri obci Stankovany v okrese Ružomberok. Vlak súkromného prepravcu RegioJet smerujúci z Bratislavy do Košíc tu zrazil človeka. Súprava mohla na svojej trase pokračovať krátko po 16.00 h s približne 90-minútovým meškaním.informoval TASR hovorca spoločnosti RegioJet Aleš Ondrůj.Ako ďalej vysvetlil, do koľajiska vstúpilo zhruba o 14.30 h viacero osôb, jedna bola na mieste mŕtva, avšak zranení sú aj ďalší ľudia.upozornil. Ďalší spoj RJ 408 z Košíc do Bratislavy s odchodom o 17.16 h by mal podľa neho z východného Slovenska vyraziť bez meškania.