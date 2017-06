Pri Thermalparku Šírava pribudne nový hotel za takmer 2 milióny eur

Zemplínska Šírava Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Kaluža 17. júna (TASR) – Na Zemplínskej šírave vznikne nový štvorhviezdičkový wellness hotel. Pri Thermalparku Šírava by ho mali vybudovať do tohtoročnej jesene. Návštevníkom najväčšej vodnej nádrže na Slovensku bude ponúkať celoročné ubytovanie.Vybudovanie, zariadenie a sprevádzkovanie Hotela Thermalpark Šírava sa uskutoční pod záštitou spoločnosti Zemplínska šírava, s.r.o. Tá je dcérskou spoločnosťou TRR centrum Kaluža, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom Thermalparku.uviedla pre TASR manažérka hotela Martina Delimanová s tým, že zámerom spoločnosti je, aby podstatná časť výstavby bola financovaná z vlastných zdrojov.Ubytovacia kapacita zariadenia predstavuje 78 pevných lôžok a 39 prísteliek.priblížil pre TASR Juraj Naščák z Thermalparku Šírava.Dôvodom, prečo sa rozhodli pre výstavbu ubytovacieho zariadenia, je podľa Delimanovej fakt, že pre návštevníkov absentovala možnosť spojiť pobyt v Thermalparku s ubytovaním, resp. pobytovým balíčkom.vysvetlila. Plánované ukončenie výstavby je podľa jej ďalších slov stanovené na jeseň tohto roka, kedy so zamestnancami začnú skúšobnú prevádzku hotela.doplnila.