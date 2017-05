Pri troch miestnych školách v Snine by mohli vzniknúť nové športoviská

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Snina 3. mája (TASR) – Pri dvoch základných a jednej materskej škole v Snine by mohli vzniknúť nové športové zariadenia. Školy sa rozhodli reagovať na výzvu Úradu vlády SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017. Investičné zámery, ktoré by sa zrealizovali len v prípade získania dotácie, podporili sninskí poslanci na svojom utorkovom (2.5.) zasadnutí.Multifunkčné ihrisko s rozmermi 33 x 18 metrov by chceli vybudovať pri Základnej škole (ZŠ) na Ulici Komenského, kde sa na športové aktivity v súčasnosti využíva trávnatá plocha s prenosnými bránkami. Ďalšie športovisko s rovnakými rozmermi by mohlo vzniknúť v areáli ZŠ na Ulici študentskej. Obe by boli realizované mantinelovým systémom, ich súčasťou by malo byť osvetlenie a základné vybavenie. Slúžili by nielen žiakom, ale aj obyvateľom mesta. Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 40.000 eur.Ďalším investičným zámerom je detské ihrisko pri Materskej škole Dukelských hrdinov, v rámci ktorého by mali byť v areáli osadené certifikované detské hracie prvky vrátane dopadových plôch. Vybavenie by malo byť bezúdržbové.uvádza sa v investičnom zámere. V tomto prípade je maximálna možná výška dotácie určená na sumu 13.000 eur.Presný rozpočet bude určený až na základe projektovej dokumentácie, položkovitého rozpočtu stavby a výsledkov verejného obstarávania. Stavebníkom bude v prípade schválenia dotácie vo všetkých troch prípadoch škola.