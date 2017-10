Pri tuniskom pobreží sa zrazili dve plavidlá, zahynulo najmenej 8 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tunis/Rím 9. októbra (TASR) - Najmenej osem ľudí prišlo o život, keď sa v noci nadnes pri tuniskom pobreží zrazilo plavidlo so 70 až 80 utečencami na palube s nešpecifikovanou tuniskou loďou. Okolo 20 osôb je stále nezvestných.Prostredníctvom jednej zo sociálnych sietí o tom dnes informoval hovorca Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM).Kým z Líbye smeruje v ostatných týždňoch do Talianska menej migrantov ako v letných mesiacoch, podľa talianskych médií sa zvýšil počet utečencov pokúšajúcich sa dostať do Európy cez Tunisko.