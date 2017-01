Pri umelom oplodnení pravdepodobne zamenili embryá dvoch žien

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 3. januára (TASR) - Na jednej z českých kliník, ktoré ženám vykonávajú umelé oplodnenie, údajne došlo k zámene embryí. Na prípad, ktorý sa má týkať dvoch žien, upozornil denník Blesk. Celou záležitosťou sa už zaoberá Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).Podľa informácií ŠÚKL klinika nahlásila prípad v polovici decembra minulého roka. Úrad následne vyslal do zdravotníckeho zariadenia inšpekciu.povedala serveru Novinky.cz hovorkyňa ŠÚKL Lucie Přinesdomová.Vyšetrovanie zo strany ŠÚKL ďalej prebieha. O celej záležitosti bolo informované aj ministerstvo zdravotníctva. O tom, kedy by mohol byť známy výsledok vyšetrovania ani aký postih klinike hrozí, nechcela hovorkyňa špekulovať.Blesk upozornil, že z právneho hľadiska je matkou dieťaťa žena, ktorá ho porodila. Oba páry by sa prípadne mohli usilovať o odškodnenie.Asistovaná reprodukcia spočíva v oplodnení vajíčka ženy semenom biologického otca.