Pri úraze nepomôže panika, záchranári dali návod, ako postupovať

Bratislava 21. augusta (TASR) - Krvácajúca rana, zlomenina, úraz hlavy, podvrtnutý členok či úpal. Rodičia sú podľa záchranárov často svedkami takýchto úrazov detí počas prázdnin, nie každý však vie, ako v takejto situácii zareagovať.Zlomeninu by sa rodič nikdy nemal snažiť vrátiť do pôvodného stavu, mohol by tak dieťaťu viac ublížiť. Treba ju riadne znehybniť a zafixovať.uviedol záchranár Miroslav Nagy. Ak je to podľa neho možné, radí prekryť ju sterilným štvorcom z lekárničky tak, aby sa prekryla kosť. Potom treba kontaktovať záchranku alebo horskú službu. Zlomenú ruku je dôležité dať do závesu, tá sa vytvorí previazaním šatky alebo kusu oblečenia okolo krku, do ktorého sa zlomená končatina vloží.Pri rane je dôležité zastaviť jej krvácanie, vo väčšine prípadov sa to dá dosiahnuť správne priloženým tlakovým obväzom.povedal Nagy, ktorý je hlavným inštruktorom vo Falck Academy, ktorá poskytuje kurzy prvej pomoci.Ak ranu spôsobil cudzí predmet, nikdy ho z nej nemožno odstraňovať, pretože ju upcháva a zabraňuje tak krvácaniu. Podľa záchranára sa má rodič pokúsiť pritlačiť okraje rany k sebe aj s cudzím predmetom, obložiť gázou a zafixovať. Potom treba volať záchranárov.vysvetlil Nagy.Úrazy hlavy spôsobujú najmä pády. Ak sa objavia príznaky ako zvracanie, dvojité videnie či ospalosť, treba neodkladne vyhľadať odborníka, môže ísť o otras mozgu.Podvrtnutý členok je dôležité znehybniť, pevne ho obviazať šatkou alebo kusom látky.uviedol Nagy. Ak noha opúcha, alebo sa ňu nedá od bolesti postaviť, treba volať záchranárov. Úrazu sa dá predísť vhodne zvolenou obuvou - do terénu s pevnou podrážkou, ideálne so spevneným členkom.Pri úpale radí Nagy odniesť dieťa do tieňa či na chladnejšie miesto. Ak je pri vedomí, treba mu podávať vlažné tekutiny a mokré obklady.vysvetlil. Úpalu sa dá predísť nosením vhodnej pokrývky hlavy a pitím dostatku tekutín.Nagy neodporúča konzumovať neznáme huby ani bobule. Ak sa tak stalo a človeku je nevoľno, treba vyhľadať odbornú pomoc. V prípade zvracania sa majú pozbierať zvyšky zvratkov a vziať na toxikologické vyšetrenie.