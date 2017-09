Pri útokoch Rohingov zahynulo v Mjanmarsku za uplynulý rok 163 ľudí

Na snímke sú rybári z etnickej menšiny Rohingov vo východnom Mjanmarsku. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Nepjito 27. septembra (TASR) - Pri útokoch rohinských militantov v odbojnom Jakchainskom štáte zahynulo za uplynulý rok najmenej 163 ľudí a 91 je stále nezvestných. Na sociálnej sieti Facebook to v utorok oznámili príslušné mjanmarské úrady, ktoré dnes citovala agentúra AP. Oznámenie prišlo po tom, ako boli v troch masových hroboch objavené telá najmenej 45 hinduistov. Vláda tieto vraždy pripisuje moslimským povstalcom.Vláda tvrdí, že od októbra 2016 do augusta 2017 zahynulo pri útokoch najmenej 79 ľudí a nezvestných je 37 osôb vrátane miestnych predstaviteľov, štátnych zamestnancov a príslušníkov bezpečnostných síl. Ďalších 84 osôb prišlo o život a 54 je nezvestných od 25. augusta, keď militanti Armády spásy Rohingov Jakchainského štátu (ARSA) zaútočili na 30 policajných staníc.Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) dnes vyzval na riešenie kritickej situácie 800.000 Rohingov, ktorí utiekli do susedného Bangladéša. Šéf UNHCR Filippo Grandi vyhlásil, že je "veľkou otázkou", či im bude umožnený návrat do vlasti. Dodal, že dúfa v úspešné rozhovory so zástupcami mjanmarských úradov na budúci týždeň v Ženeve.vyhlásil Grandi, ktorého cituje agentúra Reuters. Varoval, že ak sa predmetná záležitosť nebude riešiť, hrozí v tomto regióne šírenie terorizmu a násilia.