Pri útoku islamistov v Afganistane zahynulo 10 ľudí

Bojovníci Islamského štátu Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kábul 17. mája (TASR) - Útok ozbrojencov na areál afganského štátneho rozhlasu a televízie (RTA) v Džalálábáde sa skončil dnes smrťou desiatich ľudí. Po utíchnutí paľby to oznámil guvernér provincie Nangarhár, ktorej správnym centrom je uvedené mesto na východe Afganistanu.Spočiatku nebolo jasné, kto stojí za týmto útokom, neskôr sa však k nemu prostredníctvom svojej tlačovej agentúry prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS). Podľa provinčného guvernéra Mohammada Gulába Mangala zahynuli štyria zamestnanci RTA, dvaja policajti a všetci štyria útočníci. Pri útoku tiež utrpelo zranenia 17 civilistov.Skupina ozbrojencov zaútočila na rozhlasový a televízny komplex v dopoludňajších hodinách miestneho času. Muži sa priviezli autom k vstupnej bráne, pričom jeden z nich odpálil tzv. samovražednú vestu. Zvyšní útočníci vyzbrojení samopalmi a granátometmi následne vstúpili do areálu, informoval Mangal.Počas niekoľkohodinovej prestrelky sa podarilo z hlavnej budovy zachrániť štyroch civilistov. Podľa guvernéra boli úrady vopred informované o možnosti útoku a bezpečnostné sily tak dokázali rýchlo zasiahnuť, čím zabránili vyššiemu počtu obetí.Provincia Nangarhár je baštou afganskej odnože IS, ktorej pôsobenie je však v súčasnosti z veľkej časti obmedzené už iba na niekoľko okresov. Americké i afganské sily už vyše roka podnikajú nálety na pozície týchto militantných extrémistov.V apríli zhodili USA svoju najväčšiu konvenčnú bombu na jaskyne využívané IS v nangarhárskom okrese Ačín, pričom údajne usmrtili 96 osôb a zničili aj muníciu a zbrane.