Pri útoku na elektráreň v Iraku zahynulo osem ľudí

Ilustračné foto. Foto: screenshot/TABLET.TV Foto: screenshot/TABLET.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tikrít 2. septembra (TASR) - Osem ľudí zahynulo dnes pri útoku neznámych ozbrojencov na elektráreň, ku ktorému došlo neďaleko stredoirackého mesta Sámarrá. Informovala o tom agentúra DPA.Ôsmi ozbrojenci sa dnes ráno vkradli do objektu elektrárne nachádzajúcej sa približne 50 kilometrov južne od mesta Tikrít, pričom zabili šiestich pracovníkov elektrárne a dvoch príslušníkov bezpečnostných síl. Ďalší deviati členovia strážnej služby utrpeli zranenia.Militanti na istý čas elektráreň ovládli a viacero jej pracovníkov zadržiavali ako rukojemníkov. Pri následnom zásahu príslušníkov bezpečnostných síl a krátkej prestrelke sa siedmich útočníkov podarilo zlikvidovať, ôsmy sa vyhodil do vzduchu, uviedol jeden z pracovníkov elektrárne, ktorý si neželel byť menovaný.povedal pre irackú televíznu stanicu as-Sumaríja (Alsumaria News) nemenovaný bezpečnostný zdroj.K zodpovednosti za dnešný útok sa zatiaľ nikto neprihlásil, avšak spôsob jeho vykonania nasvedčuje tomu, že za ním stoja militanti z tzv. Islamského štátu (IS), ktorí v tejto oblasti pôsobia.