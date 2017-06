Pri útoku na reštauráciu zahynulo 14 ľudí, militanti zadržiavajú hostí

Záchranka blízko reštaurácie v somálskom Mogadišo, kde pri útoku v reštaurácii zahynulo 14 ľudí. 14. júna 2017 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mogadišo 15. júna (TASR) - Ozbrojení muži zadržiavajú dnes najmenej 20 ľudí ako rukojemníkov v obľúbenej reštaurácii v somálskom hlavnom meste Mogadišo. Predchádzal tomu samovražedný bombový útok, keď vodič v stredu večer narazil autom naloženým výbušninami do vedľajšieho hotelového vchodu a militanti následne vtrhli do priestorov reštaurácie. Obetí je najmenej 14 vrátane cudzincov. K zodpovednosti sa prihlásila islamistická militantná skupina aš-Šabáb, informovala somálska polícia.Polícia uzavrela celú oblasť okolo reštaurácie Pizza House, ktorá susedí s hotelom Posh, kde najprv vrazil autom samovražedný bombový útočník. Hotel Posh je jediným miestom s diskotékou v somálskej metropole.uviedol pre tlačovú agentúru Reuters major polície Ibrahim Husajn.Militanti vtrhli do reštaurácie v uniformách somálskych bezpečnostných síl a pod hrozbou použitia zbrane donútili ľudí zostať vo vnútri. Útočníci využívajú tmu, keďže vypli elektrinu.Pri útoku zahynulo 14 ľudí, vrátane cudzincov a žien, ktoré boli zamestnankyňami hotela, napísala dnes agentúra AP. Medzi zabitými cudzincami je Sýrčan. Bezpečnostné sily usmrtili dvoch z útočníkov.dodal Husajn.Ďalší predstavitelia dodali, že preživších ľudí v hoteli evakuovali do bezpečia.K útoku sa prihlásila spomínaná militantná skupina aš-Šabáb, ktorá podniká samovražedné bombové atentáty v snahe zvrhnúť somálsku vládu a zaviesť svoju prísnu interpretáciu islamu.uviedol agentúre Reuters hovorca skupiny Abdiasís abú Musáb.Skupina stráca obrovské územné pásma, ktoré obsadzujú mierové jednotky Africkej únie (AÚ) podporujúce somálsku vládu. Aš-Šabáb preto podniká časté a krvavé útoky v Mogadiše i ďalších regiónoch kontrolovaných federálnou vládou.