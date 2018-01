Pri útoku na turecký konvoj v Sýrii zahynuli dvaja vojaci

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 31. januára (TASR) - Dvaja tureckí vojaci zahynuli v utorok pri druhom útoku na vojenský konvoj, ktorý si v posledných dvoch dňoch razí cestu do povstalcami kontrolovanej oblasti v sýrskej provincii Aleppo. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na aktivistov v Sýrii.K druhému útoku došlo v povstalcami kontrolovanej oblasti na západe provincie Aleppo. V pondelok povstalci prvýkrát zaútočili na turecký konvoj neďaleko mesta al-Iss na juhu tejto provincie, uviedlo Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).Tureckí predstavitelia tieto útoky nepotvrdili.SOHR už skôr informovalo o uvedenom vojenskom konvoji, ako o "najväčšom tureckom konvoji, ktorý vstúpil do Sýrie" s tým, že smeruje do al-Iss, aby "si (Turecko) v oblasti upevnilo svoje postavenie a zvýšilo tam svoju prítomnosť". Podľa SOHR konvoj pozostáva zo 100 vozidiel.Podľa agentúry DPA chce Turecko okolo provincie Idlib na severe Sýrie vytvoriť demarkačné línie. Oblasť je pod kontrolou skupín, ktoré Turecko podporuje, ako aj militantov napojených na teroristickú sieť al-Káida.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu uviedol, že vojská budú smerovať k provincii Idlib zrejme po prebiehajúcej vojenskej operácii v enkláve Afrín na severe Sýrie.Turecké ozbrojené sily a spojenecká Slobodná sýrska armáda spustili ofenzívu proti Kurdom v enkláve Afrín na severe Sýrie v sobotu 20. januára. Ankara nazvala túto operáciu Olivová ratolesť a v sedem rokov zúriacej sýrskej občianskej vojne ňou otvorila nový front.Afrín kontrolujú kurdské milície, známe ako Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG), ktoré sú však zároveň spojencami USA v boji proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Ankara označuje YPG za teroristickú organizáciu napojenú na zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK) v Turecku, ktorá tam bojuje za väčšiu autonómiu.