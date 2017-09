Pri útoku strelca pri Jeruzaleme zahynuli traja ľudia

Izraelské bezpečnostné sily vstupujú bezpečnostní sily. Foto: TASRAP Izraelské bezpečnostné sily vstupujú bezpečnostní sily. Foto: TASRAP

Jeruzalem 26. septembra (TASR) - Životy troch Izraelčanov si vyžiadal dnes ráno útok strelnou zbraňou pri vstupe do osady Har Adar, ktorá sa nachádza blízko Jeruzalema na území Predjordánska. Ďalšieho zasiahnutého Izraelčana previezli do nemocnice v kritickom stave, informovala agentúra AP s odvolaním sa na vyjadrenia izraelskej polície a zdravotníkov.Podľa policajného hovorcu Mickyho Rosenfelda sa k tomuto prípadu pristupuje ako k teroristickému útoku. Hovorkyňa Luba Samriová páchateľa identifikovala ako 37-ročného Palestínčana.Incident sa odohral pri zadnom vstupe do uvedenej osady, kde bezpečnostné sily práve kontrolovali prichádzajúcich palestínskych nádenníkov. Ozbrojený muž vzbudil ich podozrenie, na čo vytiahol zbraň a spustil paľbu. Príslušníci bezpečnostných síl ho následne na mieste zastrelili.Agentúra AP v tejto súvislosti pripomína, že od septembra 2015 zahynulo pri útokoch spáchaných palestínskymi Arabmi už najmenej 48 Izraelčanov, ako aj dvaja americkí turisti a britská študentka. V tom istom období Izraelčania zastrelili vyše 255 Palestínčanov, z ktorých väčšinu označili za útočníkov.