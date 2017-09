Pri útoku v Alžírsku zahynuli policajti, k zodpovednosti sa hlási IS

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Alžír 1. septembra (TASR) - Militantná organizácia Islamská štát (IS) sa priznala k zodpovednosti za štvrtkový samovražedný bombový útok na policajnú stanicu na západe Alžírska. Pri útoku zahynuli dvaja policajti a jeden ďalší utrpel zranenia. S odvolaním sa na alžírske médiá a úrady o tom agentúra DPA.Agentúra Amák spriaznená s IS vo štvrtok uviedla, že "samovražedný bombový útočník Islamského štátu" odpálil svoj pás s výbušninami neďaleko ústredia polície. K incidentu došlo v meste Tiaret ležiacom zhruba 245 kilometrov juhozápadne od hlavného mesta Alžír.Samovražedný útočník sa pôvodne snažil preniknúť so strelnou zbraňou na policajné ústredie, zadržali ho však príslušníci bezpečnostných zložiek. Následne sa odpálil, informovala alžírska tlačová agentúra APS.