Pri útoku v Sýrii zabili najvyššie postaveného malajzijského veliteľa

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kuala Lumpur 9. mája (TASR) - Najvyššie postaveného bojovníka militantnej organizácie Islamský štát (IS) v Malajzii zabili minulý mesiac pri útoku v Sýrii. Oznámil to v pondelok večer malajzijský policajný šéf Khalid Abu Bakar.Muhammad Wanndy Mohamed Jedi (26) bol údajne zodpovedný za výbuch granátu v bare na predmestí malajzijskej metropoly Kuala Lumpur vlani v júni, pri ktorom utrpelo zranenia osem ľudí. Išlo o prvý útok Islamského štátu v krajine.Generálny inšpektor polície Bakar napísal na Twitteri, že získali tajné informácie, podľa ktorých Wanndy zomrel 29. apríla pri útoku v sýrskej Rakke, faktickom hlavnom meste IS. Policajný šéf ďalšie podrobnosti neposkytol.Wanndy, ktorý sa narodil v juhomalajzijskom štáte Melaka, odišiel do Sýrie v roku 2014 spoločne so svojou manželkou. V marci tohto roka ho americké ministerstvo financií zaradilo do svojho zoznamu celosvetových militantov.Malajzia - krajina s prevažne moslimským obyvateľstvom - zadržala za posledné tri roky vyše 250 podozrivých militantov, vrátane takých, ktorí údajne plánovali útoky na jej území.