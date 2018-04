Pri uvažovaní o hypotéke je dobré sa poradiť s odborníkom

Ilustračná snímka. Foto: Andrej Galica Foto: Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. apríla (TASR) - Slovensko je najrýchlejšie sa zadlžujúcou krajinou v EÚ. To, čo ľudí motivuje k zadlžovaniu, sú nízke úrokové sadzby, čo môže byt potenciálne veľmi nebezpečné, pretože bývanie kupuje každý, aj ten, kto by si ho za normálnych okolností nemohol dovoliť. Preto sa sprísňujú podmienky pre získanie úverov na bývanie. Ak sa tak stane a podmienky sa zmenia, doplatiť na to môže veľa ľudí.Ak si bude chcieť záujemca o hypotéku požičať 100.000 eur na nehnuteľnosť, banka mu požičia maximálne 90.000 eur. Po 1.7.2018 už nebude možne poskytnúť úver nad 90 % LTV (pomer požičiavanej sumy ku kupovanej nehnuteľnosti), pričom len 35 % všetkých úverov v banke môže byť nad 80 % LTV. Banky budú navyše poskytovať úvery len do výšky 8-násobku ročného príjmu žiadateľa. V prípade, ak žiadateľ zarába 1000 eur mesačne, teda 12.000 ročne, banka mu požičia maximálne 96.000 eur. Zvyšnú sumu si bude musieť dofinancovať sám, či už hotovosťou, spotrebným úverom alebo stavebným úverom. Pri posledných dvoch možnostiach je však potrebné počítať s tým, že úver sa značne preplatí.radí Ondrej Broska z Tower Finance.