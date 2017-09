Pri Varšave sa začali medzinárodné manévre Dragon 17

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 20. septembra (TASR) - Medzinárodné vojenské cvičenie Dragon 17 sa dnes začalo v okolí poľského hlavného mesta Varšava za účasti 17.000 vojakov nielen z Poľska, ale aj ďalších 11 krajín vrátane SR, ako i Bulharska, Gruzínska, Litvy, Lotyšska, Nemecka, Rumunska, Talianska, Ukrajiny, USA a Veľkej Británie.Pozemné, vzdušné a námorné sily, ako aj po prvý raz útvary poľskej Teritoriálnej obrany budú v rámci manévrov, ktoré potrvajú do 29. septembra, nacvičovať odrazenie nepriateľského útoku.Informovali o tom dnes spravodajská televízia TVN 24, internetový server niezalezna.pl i tlačová agentúra PAP.Scenár cvičenia predpokladá snahu susednej krajiny ovládnuť poľské územie, a to aj prostredníctvom hybridných aktivít, informovali predstavitelia poľského rezortu obrany. Podľa štátneho tajomníka rezortu Michala Dworczyka sa opiera o to, čohoCvičenia Dragon, ako však zdôraznil štátny tajomník, netreba vnímať ako reakciu na rusko-bieloruské manévre Zapad.Na cvičení sa zúčastnia aj pozorovatelia okrem iného z Bieloruska, Ruska, Srbska, Švajčiarska, škandinávskych krajín, ako aj zástupcovia Severoatlantickej aliancie (NATO) a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).