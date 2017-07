Pri vodnom mlyne Kolárovo čakajú na deti aj domáce zvieratá

Na Slovensku posledný plávajúci vodný mlyn sa nachádza v obci Kolárovo. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Kolárovo 9. júla (TASR) - Na mŕtvom ramene Malého Dunaja pri obci Kolárovo v okrese Komárno sa nachádza Národná kultúrna pamiatka plávajúci vodný mlyn a 86 metrov dlhý, celodrevený kolonádový most, ktorý spája dva brehy mŕtveho ramena Malého Dunaja. Ako TASR informovala Helena Šáliová z občianskeho združenia Spolok Vodný mlyn Kolárovo, okrem toho tu na rodiny s deťmi čakajú domáce zvieratá.Podľa jej ďalších slov sa most svojou dĺžkou radí medzi najdlhšie mlyny s drevenou konštrukciou v Európe.uviedla Šáliová.Organizujú sa tu denné prehliadky s prednáškou, pričom hlavná sezóna sa začína od 1. mája a končí 31. októbra, no na požiadanie je možné mlyn navštíviť aj mimo sezóny.poznamenala.Vodný mlyn v Kolárove je kópiou posledného dunajského lodného mlyna, ktorý niekto v polovici 50. rokov minulého storočia podpálil pri obci Radvaň nad Dunajom.dodala s tým, že takéto typy mlynov sa používali najmä na mletie obilia.V poslednom období na mlyne prebehli viaceré rekonštrukcie.ukončila Šáliová.