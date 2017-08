Pri výbere budovy Žitňanská zohľadní aj konečného užívateľa

Na snímke podpredsedníčka vlády SR a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská počas odhalenia pamätnej tabule venovanej maďarským Židom, ktorí sa stali obeťami nacistického režimu v pracovnom tábore Bratislava - Petržalka v Bratislave 29. marca 2017. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 17. augusta (TASR) – Pri výbere nového sídla rezortu spravodlivosti bude ministerka Lucia Žitňanská (Most-Híd) zohľadňovať aj to, akí koneční užívatelia výhod sú za developermi, ktorí ministerstvu predložili ponuky. Uviedla to na margo ukončeného prvého kola výberového konania.Žitňanská oznámila, že z celkom 11 ponúk, ktoré prišli na ministerstvo, postupuje do druhého kola deväť.uviedla s tým, že ministerstvo momentálne tento fakt neúspešným záujemcom oznamuje. Zároveň pripravuje ďalšie kolo výberového konania.prezradila.Ministerka oznámila 14. júla, že spúšťa výber novej administratívnej budovy pre svoj rezort. K tomuto kroku pristúpila po tom, ako sa nepodarilo nájsť v hlavnom meste vhodný verejnoprávny priestor.potvrdila.Súťaž je otvorená, rezort si vyhradil právo nevybrať žiadnu ponuku. Sťahovanie chce Žitňanská zrealizovať najneskôr do konca marca 2019.nechcela nateraz hodnotiť ponuky.doplnila.Ministerstvo dnes sídli v budove na Župnom námestí spolu s Najvyšším súdom, ktorý je tu v prenájme. Budova postavená ako súd by mala v budúcnosti slúžiť tomuto účelu a ministerstvo sa podľa plánov šéfky rezortu presťahuje. Obom inštitúciám budova kapacitne nepostačuje, vyžaduje rekonštrukciu a Žitňanská tiež upozorňuje na nevhodnosť zdieľania spoločných priestorov výkonnou a súdnou mocou.