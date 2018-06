Pri výbuchu bomby umiestnenej pri ceste v Afganistane zomrelo 6 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 11. júna (TASR) - Šesť ľudí zahynulo v pondelok v provincii Ghazní na východe Afganistanu, kde výbuch bomby umiestnenej pri ceste zasiahol okoloidúci mikrobus. Informovala o tom agentúra AP.Hovorca provinčného guvernéra Aríf Núrí uviedol, že medzi obeťami výbuchu sú aj ženy a deti. Ďalšie tri osoby utrpeli zranenia. Podľa Núrího nálož umiestnili k ceste militanti z hnutia Taliban, ktorí väčšinou útočia na afganských vládnych predstaviteľov a príslušníkov bezpečnostných síl, ale náhodne sa obeťami ich diverzných akcií stávajú aj civilisti.Na inom mieste v provincii Ghazní zahynuli pri ozbrojenej potýčke najmenej traja policajti a desať bojovníkov Talibanu.K útoku došlo aj vo východoafganskom meste Džalálábád, kde výbuch bomby samovražedného atentátnika zranil desať civilistov. Hovorca guvernéra provincie Nangarhár Attáulláh Chógjání uviedol, že útočník sa odpálil pred budovou ministerstva školstva v Džalálábáde. Ďalších troch militantov, ktorí sa pokúšali vniknúť do budovy zabili príslušníci bezpečnostných síl. Neďaleko miesta útoku sa našlo vozidlo plné výbušnín, dodal Chógjání.Pri inom útoku v tej istej provincii zranil výbuch granátu na trhovisku v okrese Čaparhár 14 civilistov.K zodpovednosti za ani jeden z útokov sa nikto neprihlásil, avšak na východe Afganistanu, a to najmä v provincii Nangarhár, operuje okrem Talibanu aj extrémistická organizácia Islamský štát (IS)