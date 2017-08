Pri výbuchu zbrane v Donbase zahynuli dvaja vojaci

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 9. augusta (TASR) - Dvaja ukrajinskí vojaci zahynuli a ďalší piati utrpeli zranenia pri utorňajšom výbuchu zbrane pri meste Marjinka v Doneckej oblasti. Informovalo o tom tlačové oddelenie protiteroristickej operácie (ATO) ukrajinskej armády.citovala zo správy agentúra TASS. Armáda spomínanú zbraň bližšie nešpecifikovala.Účastníci trilaterálnej kontaktnej skupiny pre urovnanie konfliktu v Donbase (zástupcovia Ruska, Ukrajiny a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe) sa 21. júna dohodli na vyhlásení prímeria medzi separatistami a vládnymi silami na línii kontaktu v Donbase, aby sa mohli začať žatevné práce.Prímerie vstúpilo do platnosti 24. júna a malo by trvať do 31. augusta. Hoci vďaka prímeriu počet incidentov klesol, k prestrelkám stále dochádza.V bojoch medzi ukrajinskými vojakmi a proruskými povstalcami na východe Ukrajiny zahynulo podľa odhadu OSN približne 10.000 ľudí.