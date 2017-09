Pri vyjednávaniach s poisťovňami by nemali byť pacienti rukojemníkmi

Ilustračná snímka Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Bratislava 13. septembra (TASR) - Pri vyjednávaniach o platbách by nemal byť pacient rukojemníkom, upozorňuje Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) SR. Rozumie, že lekári majú právo rokovať o podmienkach svojej spolupráce so zdravotnými poisťovňami, brať si však pacientov za rukojemníkov, považuje za nemorálny krok.Každý rok sa opakujúce nátlakové rokovania medzi lekármi, aktuálne Zväzom ambulantných poskytovateľov a zdravotnými poisťovňami, teraz Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a Dôvera, zneisťujú podľa AOPP pacientov.pýta sa prezidentka asociácia Mária Lévyová.AOPP podporuje boj lekárov za lepšie podmienky a mal by z nich profitovať aj pacient. Nepáči sa jej však jeho forma a ani to, že podobný scenár sa na Slovensku opakuje už roky.doplnila Lévyová.Asociácia na ochranu práv pacientov SR tak apeluje na lekárov, aby neupozorňovali na nedostatočné zdroje iba zdravotné poisťovne, ale rokovali s skôr s partnerom, ktorý ich požiadavky môže naplniť, teda s vládou.zhrnula Lévyová.Ambulantní lekári sa stále nedohodli so súkromnou Dôverou a štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou na podmienkach spolupráce. Pacientom tak hrozí, že by im od prvého októbra tohto roka nemusela byť preplatená zdravotná starostlivosť v asi 2000 ambulanciách. Doktori aj zdravotné poisťovne však v tejto súvislosti hovoria ako o krajnej možnosti, avizujú ďalšie rokovania a veria v dohodu.