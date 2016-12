Pri vykoľajení vlaku na severe Indie sa zranilo 43 ľudí

Indické ženy v autobuse. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Naí Dillí 28. decembra (TASR) - Najmenej 43 ľudí utrpelo dnes zranenia pri vykoľajení vlaku na severe Indie. Niektorí zo zranených sú v kritickom stave.K železničnému nešťastiu došlo v blízkosti mesta Kánpur v indickom zväzovom štáte Uttarpradéš. Dva z 15 vykoľajených vozňov rýchlika sa zrútili z mosta do vodného kanála. Všetkých zranených previezli do nemocníc v okolí.Príčina nešťastia zatiaľ nie je známa, no pravdepodobne k nej prispela aj hustá ranná hmla v oblasti. Niektoré indické médiá informovali aj o dvoch obetiach na životoch, čo však oficiálne zdroje nepotvrdili.Ide o tretiu podobnú nehodu v Indii v priebehu uplynulých troch týždňov. V rovnakej oblasti Indie sa vlak vykoľajil aj 20. novembra, keď prišlo o život najmenej 146 ľudí.India má štvrtý najväčší železničný systém na svete. Nedodržiavanie bezpečnostných predpisov a nedostatok financií na obnovu infraštruktúry sú príčinou veľkého počtu nehôd, pri ktorých každoročne zahynú tisíce ľudí.