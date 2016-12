Pri výkone povolania zahynulo tohto roku 48 novinárov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Odporúčame aj: V tomto roku zabili vo svete 74 novinárov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 22. decembra (TASR) - Pri výkone povolania zahynulo v priebehu tohto roka 48 novinárov, čo je o 24 menej ako v roku 2015. Vyplýva to zo správy, ktorú v stredu zverejnil Výbor na ochranu novinárov (CPJ).Až 26 novinárov, ktorí v tomto roku prišli o život, zahynulo v dôsledku bojových akcií pri príprave reportáží v oblastiach, kde prebiehajú ozbrojené konflikty. Ide predovšetkým o Sýriu, Irak, Jemen, Líbyu, Afganistan a Somálsko. Osemnásti novinári sa stali obeťami cielených útokov, ktoré mali byť pomstou za ich prácu. Ide o najnižší počet takýchto incidentov od roku 2002.Pre novinárov najnebezpečnejšou krajinou bola v tomto roku Sýria, kde ich zahynulo 14.Výbor na ochranu novinárov so sídlom v New Yorku monitoruje úmrtia pracovníkov médií pri výkone svojho povolania od roku 1992.