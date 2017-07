Pri vyšetrovaní extrémizmu bude pomáhať prvých šesť znalcov

Ilustračné foto Foto: TASR/Bohdan Kopčák Foto: TASR/Bohdan Kopčák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. júla (TASR) – Na Slovensku bude pôsobiť prvých šesť znalcov v oblasti extrémizmu. Je to výsledok skúšok, ktoré sa v pondelok (3.7.) a utorok (4.7.) uskutočnili na ministerstve spravodlivosti.Záujem o vykonávanie znaleckej činnosti v oblasti extrémizmu prejavilo celkom 35 uchádzačov, informoval hovorca ministerstva Peter Bubla. V oblasti Politický extrémizmus ich malo záujem pôsobiť 25, v oblasti Náboženský extrémizmus 10.Na skúšky sa dostavilo 12 uchádzačov. Z celkom desiatich záujemcov o pôsobenie v oblasti Politický extrémizmus uspeli šiesti. Z dvoch záujemcov o pôsobenie v oblasti Náboženský extrémizmus neuspel nikto.Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) predpokladá, že úspešní uchádzači by mohli zložiť sľub v priebehu leta. „vysvetlila na tohtotýždňovej tlačovej konferencii.Žitňanská pritom predpokladala, že úspešná bude iba časť uchádzačovuviedla s tým, že ide iba o začiatok a v budúcnosti ministerstvo ponúkne opätovnú možnosť ďalším uchádzačom.Nový znalecký odbor vznikol v súvislosti s novelou trestných kódexov, ktorá je účinná od 1. januára 2017. Jej cieľom je účinnejšie vyšetrovanie trestných činov extrémizmu a rasovo motivovaných trestných činov. Absencia znalcov orientovaných na túto problematiku tomuto cieľu podľa ministerstva bránila.Oficiálny názov nového znaleckého odboru je spoločenské a humanitné vedy. Delí sa na dve oblasti - politický extrémizmus a náboženský extrémizmus. Podmienkou na zápis do zoznamu znalcov je vzdelanie v odbore spoločenské a humanitné vedy, napríklad v politológii, sociológii, práve, histórii, religionistike.Znalec musí úspešne absolvovať odbornú skúšku a tiež odborné minimum v trvaní najmenej 30 hodín, ktoré zabezpečujú znalecké ústavy na to poverené ministerstvom. Ministerstvo vyžaduje vykonávanie praxe v odbore spoločenské a humanitné vedy minimálne sedem rokov, ako aj bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.Súdni znalci zapísaní v novom odbore budú spolupracovať predovšetkým s orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi pri prešetrovaní trestných činov extrémizmu, ako aj orgánmi verejnej moci pri prešetrovaní priestupkov extrémizmu.Zaoberať sa budú charakteristikou skupín a hnutí, ktoré možno zaradiť pod pojem politický extrémizmus a pod pojem náboženský extrémizmus. Charakteristika spočíva predovšetkým v popise ideológie, cieľov a vonkajších prejavov jednotlivých extrémistických subjektov, ako sú napr. symboly, zástavy, odznaky, rovnošaty, heslá.