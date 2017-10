Pri vyšetrovaní tragédie v Smolensku našli záznam výbuchu

Na archívnej snímke z 11. apríla 2010 vyšetrovatelia prehľadávajú vrak poľského prezidentského špeciálu na mieste nehody v Smolensku. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Varšava 15. októbra (TASR) - Poľský minister obrany Antoni Macierewicz v sobotu vyhlásil, že v jednej z čiernych skriniek lietadla Tu-154, ktoré sa v roku 2010 zrútilo neďaleko ruského Smolenska, sa našiel zvukový záznam zachytávajúci výbuch.Macierewicz podľa poľskej mutácie časopisu Newsweek pripomenul, že súčasnou vládou zriadená vyšetrovacia komisia hovorila o výbuchu už aj predtým, ale terazPodľa ministra sa tento záznam analyzuje, pričom úlohou technikov je vylúčiť všetky možnosti inej interpretácie tohto elektronického záznamu.Poľský vládny špeciál Tu-154M prepravoval v sobotu 10. apríla 2010 poľskú delegáciu do západoruského Smolenska, kde si mala uctiť pamiatku obetí katynského masakru, pri ktorom v roku 1940 sovietska tajná polícia zavraždila viac ako 20.000 Poliakov. Lietadlo sa však zrútilo, pričom zahynuli všetci ľudia na palube vrátane vtedajšieho prezidenta Lecha Kaczyňského.V roku 2011 ruskí vyšetrovatelia uviedli, že hlavnou chybou bolo to, že sa posádka stroja nerozhodla pri veľmi zlej viditeľnosti radšej pristáť na inom letisku.Piloti boli aj pod tlakom nadriadených a nemali dostatočný výcvik.Prvá poľská vyšetrovacia komisia vedená bývalým ministrom vnútra Jerzym Millerom dospela k záverom, že vinu nesú aj dispečeri, ktorí pilotov uviedli do omylu.Súčasné poľské vedenie s výsledkami týchto vyšetrovaní nesúhlasilo, preto sa vo februári roku 2016 rozhodlo vytvoriť ďalšiu vyšetrovaciu komisiu.Podobne ako brat tragicky zosnulého prezidenta, Jaroslaw Kaczyňski, aj Macierewicz ubezpečuje, že správa vyšetrovacej komisie bude predložená do konca jari budúceho roku. Bude v nej nielen priebeh udalostí predchádzajúcich tragédii, ale má sa v nej uvádzať aj jej hlavný vinník, dodal Newsweek.