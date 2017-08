Pri zariaďovaní izby pre školáka treba postupovať s rozvahou

Ilustračné foto Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Bratislava 30. augusta (TASR) - Potreby detí rastú spolu s ich vekom a to sa odráža aj na finančnom rozpočte domácnosti. Najväčším náporom na peňaženky je práve nástup do školy, špeciálne pre prváčika. Okrem plnohodnotnej školskej výbavy potrebuje vhodne zariadenú izbu, ktorá mu poskytne nielen priestor na hranie, ale aj súkromie na učenie.upozorňuje Marianna Bojdová z Partners Group SK.Nároky dieťaťa na vybavenie izby sa v priebehu rokov výrazne menia a s tým by mali rodičia počítať už pri narodení. Preto podľa odborníčky je vhodné účelne riešiť už prvotné zariadenie izby s možnosťou ďalšieho využitia. Pri dôslednom plánovaní sa dá vybrať nábytok, ktorý poslúži oveľa dlhšie ako rozprávkovo ladené a krásne sfarbené nábytkové zostavy. Bojdová tým poukazuje na najčastejšie chyby rodičov, ktorí v snahe pripraviť dieťaťu perfektnú detskú izbu volia skôr krátkodobé módne trendy miesto účelného využitia.vysvetľuje Bojdová.Podľa odborníkov na financie sa zariaďovanie detskej izby začína ešte pred narodením dieťaťa. Aj keď sa toto časové rozpätie môže zdať pritiahnuté za vlasy, opak je pravdou.uzatvára Bojdová.