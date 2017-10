Pri zásahoch polície v Katalánsku sa zranilo už vyše 460 ľudí

Poriadková polícia zasahuje proti stúpencom referenda pred školou Ramona Lullu v Barcelone, v ktorej sa nachádza volebná miestnosťou počas nedeľňajšieho referenda o nezávislosti Katalánska 1. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 1. októbra (TASR) - Pri zásahoch španielskej polície proti ľuďom, ktorí sa pokúšali hlasovať v dnešnom referende o nezávislosti Katalánska, utrpelo zranenia viac ako 460 osôb. Vyhlásila to starostka katalánskej metropoly Barcelona Ada Colauová. Zároveň z titulu svojej funkcie vyzvala nauviedla agentúra AP.Najmä v Barcelone, ale aj iných mestách boli použité gumové projektily, ktoré sú však od mája 2014 v Katalánsku zakázané po tom, čo jednej žene počas demonštrácie vyrazil takýto projektil oko. Gumový projektil zranil aj dnes na oku jedného muža, informoval spravodajca ČT Petr Zavadil. Podľa neho panujú obavy z toho, čo sa bude diať po zotmení, pretože úrady majú údajne informácie o tom, že do Barcelony sa stiahli antiglobalistickí aktivisti nielen z iných častí Španielska, ale možno aj zo zahraničia.Podpredsedníčka španielskej vlády Soraya Sáenz de Santamaría postup polície obhajovala" katalánskej regionálnej vlády bola podľa nej kompenzovaná profesionálnym zásahom nasadených síl.citoval ju nemecký týždenník Der Spiegel.Voči postupu bezpečnostných zložiek v Katalánsku však začala zaznievať kritika od politikov i osobností verejného života zo Španielska i zahraničia.Podľa názoru frakcie zelených je nasadenie polície proti katalánskym voličom veľkou chybou španielskeho premiéra Mariana Rajoya. Obe strany sa musia vrátiť k rokovaciemu stolu a do konfliktu by sa mala vložiť Európska komisia.Predseda opozičnej Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE) Pedro Sánchez označil dnešok na Twitteri za "smutný deň" pre španielsku demokraciu.napísal.napísal na Twitteri bývalý predseda Európskeho parlamentu a súčasný šéf nemeckých sociálnych demokratov Martin Schulz.Násilie v Katalánsku odsudzuje i belgický premiér Charles Michel.uviedol Michel na Twitteri.Pobúrenie z toho, čo sa deje v Katalánsku, vyjadrila na Twitteri i britská spisovateľka J.K. Rowlingová:Dokonca aj rozhodní odporcovia referenda a nezávislosti Katalánska sú znechutení postupom polície. Jeden z najprestížnejších španielskych televíznych novinárov Jordi Évole, ktorý referendum doteraz ostro kritizoval, na Twitteri reagoval slovami: "Tí, ktorí vymysleli tento plán na zmarenie referenda, možno nevedia, že asi vydláždili cestu k definitívnemu odchodu Katalánska".