Pri zásahu v Rijáde bol zabitý plánovač júlového útoku v Medine

Ľudia stoja neďaleko výbuchu v saudskoarabskej Medine 4. júla 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dubaj 8. januára (TASR) - Pri sobotňajšej policajnej operácii v saudskoarabskom Rijáde bol zlikvidovaný aj plánovač útoku, ktorý sa stal vlani v júli v blízkosti mešity proroka Mohameda v Medine. S odvolaním sa na zdroje tamojšieho ministerstva vnútra o tom dnes informovala saudskoarabská tlačová agentúra SPA.Mešitu v Medine každoročne v rámci púte do Mekky navštívia milióny moslimských veriacich z celého sveta. Patrí totiž medzi najsvätejšie miesta islamu, pretože sa tam nachádza hrob proroka Mohameda.V rovnaký deň - 4. júla 2016 - sa samovražedné atentáty odohrali aj v šiitskej mešite v meste Katíf na východe Saudskej Arábie a v blízkosti amerického konzulátu v Džidde.Muž zabitý v sobotu patril k najnebezpečnejším zločincom v krajine, uviedlo ministerstvo. Bol považovaný za odborníka na zhotovovanie výbušných zariadení a venoval sa aj verbovaniu a príprave budúcich teroristov.V minulosti absolvoval štipendijný pobyt na Novom Zélande. Neskôr štúdium zanechal a odcestoval do Sýrie, kde sa zapojil do bojov v občianskej vojne. Pred návratom do Saudskej Arábie žil ešte nejaký čas aj v Turecku, Sudáne a Jemene.Druhý muž zlikvidovaný v sobotu počas zásahu polície v Rijáde mal tiež napojenie na extrémistickú organizáciu Islamský štát. Ministerstvo vo svojom dnešnom vyhlásení spresnilo, že muža pred časom zadržali za účasť vo vojnovom konflikte v zahraničí.Saudská Arábia bola v minulosti dejiskom viacerých útokov miestnej odnože extrémistickej organizácie Islamský štát. Táto hrozba je podľa analytikov závažnejšia než útoky teroristickej siete al-Káida v kráľovstve spred desiatich rokov.