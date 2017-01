Pri zmene pohlavia by školy mali vydať nové doklady, navrhujú liberáli

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 23. januára (TASR) – V prípade, ak fyzická osoba podstúpi zmenu pohlavia, školy by mali byť povinné jej vydať nové doklady o vzdelaní. Navrhujú to opoziční poslanci za SaS Martin Poliačik, Lucia Ďuriš Nicholsonová a Juraj Droba v novele zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v novele zákona o vysokých školách, ktoré predkladajú na februárovú schôdzu parlamentu.Liberáli upozorňujú, že zmena pohlavia súvisí aj so zmenou úradnej identity." uvádzajú poslanci SaS v dôvodovej správe k novele zákona.Nastavenie súčasnej legislatívy podľa nich nepredpokladá vydávanie dokladov o získanom vzdelaní na nové meno a priezvisko.dodávajú.Ak návrh novely odsúhlasí parlament, poslanci navrhujú jeho účinnosť od 1. mája tohto roka.