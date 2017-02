Pri zostupe vo Veľkej Fatre zahynul mladý turista

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Necpaly 1. februára (TASR) – Tragicky sa v utorok (31.1.) večer skončil zostup štvorice mladých slovenských turistov z Borišova vo Veľkej Fatre. Dvaja z nich sa pošmykli, spadli cez skalný prah a utrpeli zranenia. Dvadsaťpäťročný muž zraneniam podľahol. Na svojej internetovej stránke o tom informuje Horská záchranná služba (HZS).Dvojica spadla podľa horských záchranárov cez skalný prah do žľabu smerom do Necpalskej doliny.uviedla HZS.Záchranári im na mieste nehody poskytli prvú pomoc a ošetrenie, zranených zateplili a pripravili na transport zo žľabu za pomoci UT 2000 a lanovej techniky. Dvadsaťosemročného muža s poranením hlavy spustili do Necpalskej doliny a v ústí odovzdali posádke rýchlej lekárskej pomoci, ktorá ho transportovala do nemocnice v Martine.Druhého muža museli už počas transportu záchranári HZS resuscitovať.informovala HZS.