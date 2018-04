Pri zrážke autobusu s vlakom zahynulo v Indii najmenej 12 detí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Naí Dillí 26. apríla (TASR) - Najmenej 12 detí zahynulo vo štvrtok na severe Indie po tom, ako do ich školského autobusu narazil na železničnom priecestí vlak. K nehode došlo juhovýchodne od mesta Lakhnaú, metropoly indického štátu Uttarpradéš. Polícia oznámila, že o život pri zrážke prišiel aj vodič autobusu, uviedla agentúra AP.Pri nehode sa zranilo aj ďalších 12 detí, ktoré previezli do neďalekej nemocnice. V autobuse sa v čase zrážky viezlo do školy 20-30 detí.V tomto mesiaci ide už o druhú nehodu školského autobusu s obeťami na životoch, priblížila agentúra DPA. Pri obdobnej nehode školského autobusu zahynulo 9. apríla na horskej ceste v štáte Himáčalpradéš na severe Indie dovedna 27 ľudí vrátane 23 detí.Príčinou vlakových nešťastí v Indii je často zlá údržba rozsiahlej železničnej infraštruktúry i neschopnosť nahradiť zastarané technické vybavenie novým. Významnú rolu zohráva tiež preťaženosť osobných vlakov. Indické železnice každodenne využíva asi 23 miliónov ľudí.India je podľa oficiálnych údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zároveň krajinou s vôbec najvyššou mierou úmrtnosti na cestách. Pri dopravných nehodách, spôsobených najmä prekračovaním povolenej rýchlosti, preplnenými komunikáciami či zlým stavom cestnej siete a motorových vozidiel, tam každoročne zomrie okolo 135.000 ľudí.