Pri zrážke dodávky s osobným vlakom v Snine sa zranila mladá žena

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Snina 18. mája (TASR) – Pri zrážke dodávky s osobným vlakom v Snine sa v piatok predpoludním zranila 19-ročná žena, ktorá stála na chodníku pri priecestí. Dodávku po náraze do vlaku odhodilo a strhla so sebou aj mladú ženu, ktorú so zraneniami odviezli záchranári do nemocnice. Ďalší účastníci nehody sa nezranili. K zrážke došlo na Vihorlatskej ulici. TASR o tom informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove.Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová spresnila, že výzvu na tiesňovú linku 155 o pomoc zranenej osobe prijali o 10:46 h.uviedla Krčová.Vlak smeroval zo Stakčína do Humenného. Pri nehode zasahovali štyria hasiči s jedným kusom techniky. Cesta bola dočasne uzavretá, v súčasnosti je plne prejazdná.