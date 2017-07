Pri zrážke dvoch vlakov horskej dráhy sa zranilo najmenej 33 ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 16. júla (TASR) - Najmenej 33 ľudí utrpelo dnes zranenia v zábavnom parku neďaleko španielskeho Madridu, keď do seba narazili dva vlaky horskej dráhy.Ku kolízii došlo tak, že jeden vlak dokončil jazdu, ale nepodarilo sa mu zastaviť a narazil zozadu do druhého, ktorý akurát vyrážal zo stanice. Aj keď všetci sú zranení len ľahko, viacerých previezli do nemocnice na pozorovanie. Väčšinou išlo o podliatiny, ale niektoré osoby utrpeli šok. Polícia začala vyšetrovať, čo spôsobilo haváriu.Internetová stránka zábavného parku Parque de Atracciones informuje, že ide o prvú rodinnú horskú dráhu v Španielsku, na ktorej je možné používať okuliare pre virtuálnu realitu. Vlaky tejto horskej dráhy môžu dosahovať rýchlosť 55 kilometrov za hodinu, dodáva spravodajská stanica BBC.