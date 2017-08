Pri zrážke vlakov v Poľsku sa zranilo 21 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 31. augusta (TASR) - Dvadsaťjeden zranených si vyžiadala zrážka vlakov, ku ktorej došlo v stredu večer na severe Poľska. Oznámila to dnes agentúra AP s odvolaním sa na informácie poľských hasičov a železníc.Osobný vlak sa z doposiaľ neznámych príčin pred 22.00 h zrazil s nákladným vlakom na stanici v obci Smetowo Graniczne v Pomoranskom vojvodstve.V dôsledku kolízie sa vykoľajilo sedem z 11 vozňov osobného vlaku, v ktorom cestovalo približne 200-300 ľudí. Súpravu vypravili zo severopoľského prístavu Gdyňa do mesta Bielsko-Biala na juhu krajiny.Medzi 21 zranenými boli aj štyri deti, ktoré previezli do nemocnice; jedno z nich tam museli transportovať letecky.Na miesto nehody už dorazili vyšetrovatelia a experti na železničnú dopravu, aby pomohli objasniť príčinu zrážky.