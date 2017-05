Pri zrútení sa mosta pre peších v Indii zahynuli najmenej dvaja ľudia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Naí Dillí 19. mája (TASR) - Najmenej dvaja ľudia zahynuli pri nehode, ku ktorej došlo vo štvrtok v štáte Goa na juhozápade Indie, kde sa do rieky zrútil most pre peších. Ďalších viacero osôb je nezvestných. Informovala o tom agentúra DPA.K incidentu došlo vo štvrtok vo večerných hodinách, keď sa na lávke zhromaždili ľudia, aby sledovali priebeh záchrannej akcie po tom, čo do rieky Sánvordem skočil muž, ktorý sa pravdepodobne pokúsil o samovraždu. Podľa miestnej polície sa doposiaľ podarilo z vody vytiahnuť 15 ľudí.uviedla pre DPA telefonicky hovorkyňa polície v štáte Goa, pričom dodala, že viacero ľudí mohlo uviaznuť pod zrútenou časťou mosta.Záchrannej akcie, ktorá bude pravdepodobne trvať celý deň, sa zúčastňujú potápači indického vojenského námorníctva a polícia.dodala hovorkyňa.Podľa miestnych médií bol most najmenej 60 rokov starý a miestne úrady ho pre verejnosť pred časom uzavreli.Minister práce v zväzovom štáte Goa uviedol, že "most bol zatvorený, ale ľudia chceli vidieť, ako zachraňujú nejakého človeka, odstránili zátarasy a vstúpili naň".