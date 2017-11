Priama demokracia mení vedenie aj logo, hlási sa k sociálnemu cíteniu

Politická strana Priama demokracia. Foto: Facebook Priama demokracia Foto: Facebook Priama demokracia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. novembra (TASR) - Mimoparlamentná strana Priama demokracia zmenila vedenie aj logo. Zosnulého Róberta Beňa nahradil Marek Géci. Mení aj zameranie, s ktorým by sa subjekt chcel dostať do Národnej rady SR a prípadne do vlády.uviedol predseda Géci. Priama demokracia sa podľa neho neformuje naľavo ani napravo, ale hlási sa k sociálnemu cíteniu.Géci pripomenul, že v minulosti chcela strana presadzovať myšlienky riadenia štátu na základe väčšej kontroly občanmi formou referenda a niekdajšie vedenie presadzovalo myšlienku rovnej dane a nepodmieneného príjmu pre každého občana. Nové vedenie chce riešiť nastavenie základných sociálnych balíkov,Mieni tiež podporovať podnikateľské prostredie cez kontrolované stimuly či zjednodušiť daňový systém. Podľa Géciho sa ďalej žiada radikálna zmena v exekučnom zákone a osobnom bankrote v spojitosti s výrazným zjednodušením oddlženia.doplnil.Strana chce tiež zabrániť zneužívaniu orgánov štátnej moci a prieťahom v súdnych konaniach. Za problém považuje aj fungovanie zdravotníctva či školstva.vysvetlil Géci.Venovať sa mieni témam ako minimálna mzda na úrovni 600 eur a jej každoročné zvyšovanie o 60 eur, otázke zvýšenia rodičovského príspevku, ako aj starobného a invalidného dôchodku. Strana by tiež chcela sieť potravín so 100-percentným obchodným podielom štátu.V Priamej demokracii podľa Géciho pôsobia právnici, lekári, podnikatelia, učitelia aj robotníci.doplnil predseda s tým, že strana chce osloviť všetky skupiny občanov.