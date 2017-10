Priamo v CERN-e pracuje zhruba rovnaký počet Slovákov a Čechov

Na archívnej snímke vedci z Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN) v riadiacom stredisku v Ženeve sledujú, ako prvé lúče protónov vchádzajú do Veľkého hadrónového urýchľovača (LHC). Foto: TASR/AP Na archívnej snímke vedci z Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN) v riadiacom stredisku v Ženeve sledujú, ako prvé lúče protónov vchádzajú do Veľkého hadrónového urýchľovača (LHC). Foto: TASR/AP

Bratislava 14. októbra (TASR) – Priamo v Európskej organizácii pre jadrový výskum – CERN pracuje zhruba rovnaký počet Slovákov a Čechov, v oboch prípadoch je ich do 20. Pre TASR to uviedol Rupert Leitner z Matematicko-fyzikálnej fakulty Karlovej univerzity v Prahe.V medzinárodnom laboratóriu, v ktorom sa robí výskum na hraniciach dnešných technológií, pracujú Slováci na dvoch úrovniach. "Slovensko je členskou krajinou CERN-u, takže môžu spolupracovať na experimentoch priamo v CERN-e. Týchto užívateľov je niekoľko desiatok," povedal Leitner. Druhou skupinou sú podľa neho ľudia, ktorí sú v CERN-e priamo zamestnaní. "Česká republika je v porovnaní so Slovenskom z hľadiska výšky príspevku na tom horšie. Máme zhruba rovnaký počet zamestnancov, avšak Česko platí dvakrát viac ako Slovensko," uviedol.Celkový rozpočet CERN na rok je zhruba jedna miliarda švajčiarskych frankov, z čoho Slováci platia zhruba pol percenta a Česká republika jedno percento. "V prípade Česka je to zhruba desať miliónov švajčiarskych frankov, Slováci platia ročne príspevok vo výške päť miliónov švajčiarskych frankov," priblížil Leitner. Zároveň vysvetlil, že bohatšie krajiny platia viac ako tie chudobnejšie."Spolu s Univerzitou Komenského v Bratislave v rámci spolupráce robíme na kalorimetri. Je to zariadenie, ktoré meria energie a smery častíc, ktoré vznikajú v interakciách na urýchľovači LHC. Je to kľúčové zariadenie, napríklad pre objav Higgsovho bozónu," vysvetlil Leitner. Zároveň doplnil, že medzi sebou spolupracujú nielen profesori, ale aj mladí študenti.Európska organizácia pre jadrový výskum CERN bola založená v roku 1954 dvanástimi európskymi štátmi. Jej členom je aj Slovensko. Členské štáty financujú rozpočet a podieľajú sa na chode organizácie. Areál sa rozkladá na ploche 200 hektárov na švajčiarsko-francúzskych hraniciach. Základný výskum prináša poznatky, ktoré môžu radikálne zmeniť život človeka a množstvo nových technológií.