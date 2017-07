Priatelia čínskeho disidenta pochybujú, že by nevládal ísť do cudziny

Čínsky disident Liou Siao-po. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 3. júla (TASR) - Priatelia čínskeho disidenta prepusteného z väzenia z dôvodu onkologického ochorenia spochybňujú tvrdenie čínskeho vedenia, že Liou Siao-po je príliš slabý a chorý, aby mohol vycestovať na liečenie do zahraničia.Liouov priateľ, Chu Ťia, ktorý sa tiež angažuje v čínskom disente, však uviedol, že videozáznam zverejnený počas uplynulého víkendu svedčí o tom, že jeho stav je stabilizovaný.uviedol aj nemenovaný lekár vo videozázname, ktorý bol datovaný uplynulou stredou a v ktorom sa neobjavil záber na chorého.Na internete sa medzičasom objavila fotografia, ktorá zachytáva Lioua, ako drží v rukách misku a necháva sa lyžicou kŕmiť svojej manželke. Liou Siao-po sa nezdá byť napojený za život udržiavajúce prístroje.uviedol Chu.dodal.Hovorca delegácie EÚ v Číne William Fingleton podľa dnešnej správy AP informoval, že diplomati EÚ sa uplynulý piatok stretli s námestníkom čínskeho ministra spravodlivosti a rokovali s ním o disidentovej liečbe. Bližšie podrobnosti Fingleton neuviedol.Vo vyhlásení zverejnenom neskôr v piatok šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová naliehala na Čínu, aby z humanitárnych dôvodov Lioua okamžite prepustila. Dodala, že Čína by mu mala umožniť dostať sa k zdravotnej starostlivosti, a to podľa vlastného výboru: buď v Číne alebo v zahraničí. Upozornila tiež, že disident i jeho manželka musia mať možnosť komunikovať s vonkajším svetom.Čínske úrady držia disidenta i jeho manželku Liou Sia v izolácii a neumožňujú im kontakt s priateľmi, ktorí sa však napriek tomu domnievajú, že by si želali, aby na liečenie mohli odcestovať do zahraničia. Usudzujú takto na základe disidentových skorších vyjadrení. Agentúra AP koncom minulého týždňa uviedla, že disident sa momentálne lieči v nemocnici v meste Šen-jang na severe Číny.Čínske ministerstvo zahraničných vecí dnes deklarovalo, že nemá informácie o Liouovom prípade. Vyjadrilo však nádej, žeLiou Siao-po (61) bol v roku 2009 odsúdený na 11 rokov odňatia slobody za podnecovanie protištátnej činnosti, čoho sa dopustil, keď sa zapojil do prípravy textu Charty 08, vyzývajúcej na rozsiahle politické reformy v Číne.V decembri roku 2010 mu udelili Nobelovu cenu za mier za jeho boj za ľudské práva v Číne. Po udelení ceny Čína zmrazila s Nórskom diplomatické vzťahy a obnovila ich až vlani v decembri.Liou Siao-po bol minulý pondelok prepustený z väzenia zo zdravotných dôvodov.